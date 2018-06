Tel Aviv (AFP) Mehrere tausend Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen die drohende Ausweisung afrikanischer Einwanderer aus Israel demonstriert. Nach israelischen Medienberichten nahmen mehr als 20.000 Menschen an dem Protest im Zentrum der Küstenstadt teil. "Es gibt keinen Unterschied zwischen unserem Blut und ihrem Blut, wir sind alle Menschen", riefen die Teilnehmer, unter denen auch zahlreiche Migranten waren.

