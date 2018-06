Brüssel (AFP) Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury weist die Nato sieben russische Diplomaten aus. Drei weiteren Russen werde die Akkreditierung verweigert, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Wegen des Giftanschlags auf einen russischen Ex-Doppelagenten in Großbritannien hatten am Montag bereits mehr als 20 westliche Staaten die Ausweisung russischer Diplomaten bekanntgegeben.

