Wien (AFP) Die österreichische Regierung hat einen Attaché ihrer Botschaft in Israel wegen eines T-Shirts mit dem Namen einer SS-Panzerdivision nach Wien zitiert. Außenministerin Karin Kneissl habe den Gesandten Jürgen-Michael Kleppich einbestellt, "um die Umstände zu klären und die gegen ihn in den Medien erhobenen Vorwürfe einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen", teilte ein Ministeriumssprecher am Dienstagabend mit.

