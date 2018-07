Moskau (AFP) Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien sind am Sonntag nach Behördenangaben mindestens drei Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. 26 Menschen, die sich in dem Shopping Zentrum der Industriestadt Kemerowo befanden, wurden demnach ins Krankenhaus gebracht.

