Moskau (AFP) Ein russischer Wissenschaftler hat offen über seine Mitarbeit an der Entwicklung des Nervengifts Nowitschok gesprochen - obwohl die Regierung in Moskau vor kurzem die Existenz des Chemiewaffen-Programms bestritten hatte. Der Chemiker Leonid Rink sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Dienstag, er habe 27 Jahre lang in einem staatlichen Labor in der Stadt Schichan gearbeitet. Die Entwicklung von Nowitschok sei Grundlage seiner Doktorarbeit gewesen.

