Barcelona (AFP) Das katalanische Parlament will am Donnerstag über einen neuen Regionalpräsidenten abstimmen. "Ich werde der Kammer vorschlagen, dass Jordi Turull als Präsident kandidiert", sagte Parlamentspräsident Roger Torrent am Mittwoch vor Journalisten. Nur wenige Stunden zuvor war der ehemalige katalanische Regierungssprecher für Freitag erneut vor Gericht geladen worden.

