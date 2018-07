Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem Gipfel den Ton gegenüber der Türkei verschärfen. Im Streit um die Gaserkundung im Mittelmeer und Konflikte in der Ägäis verurteile die EU "die fortgesetzten illegalen Handlungen" der Türkei "scharf", heißt es im jüngsten Entwurf der Gipfel-Erklärung, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Die Staats- und Regierungschefs wollen zudem ihre "große Besorgnis über die fortdauernde Inhaftierung von EU-Bürgern in der Türkei" äußern.

