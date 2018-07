Washington (AFP) Der langjährige US-Senator John McCain rechnet in seinen im Mai erscheinenden Memoiren nach Angaben seines Verlages "schonungslos" mit der Präsidentschaft seines Parteikollegen Donald Trump ab. In dem Buch mit dem Titel "The Restless Wave" werde McCain über seine Erfahrungen während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 und seine Haltung zu den gegenwärtigen Entwicklungen in Washington berichten, teilte das Verlagshaus Simon & Schuster am Montag mit.

