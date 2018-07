Chicago (AFP) Bei einer erneuten Explosion in der texanischen Millionenstadt Austin sind zwei Menschen verletzt worden. Der ärztliche Notdienst teilte am Sonntag mit, zwei Männer seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Polizeichef Brian Manley forderte die Bevölkerung in der Umgebung des betroffenen Hauses auf, aus Sicherheitsgründen zunächst zu Hause zu bleiben. In Medienberichten hieß es, die Polizei untersuche einen möglichen Zusammenhang zu drei vorhergehenden Anschlägen mit Paketbomben.

