Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2018:

13. Kalenderwoche

89. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2017 - In Venezuela veröffentlicht der Oberste Gerichtshof ein Urteil, demzufolge das von der Opposition dominierte Parlament entmachtet ist. Bereits am 1. April wird die Entscheidung vom Gericht rückgängig gemacht.

2016 - In Myanmar wird der Ökonom Htin Kyaw als erster ziviler Präsident seit mehr als fünf Jahrzehnten vereidigt. Seine Parteifreundin und Vertraute, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, übernimmt das Außenministerium und die Leitung der Präsidialkanzlei.

2008 - Die Europäische Union schafft die letzten routinemäßigen Passkontrollen vor Flügen zwischen nunmehr 24 europäischen Staaten der erweiterten Schengenzone ab.

2001 - Wilhelmshaven erhält nach einer Entscheidung der Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen den Zuschlag für den geplanten Tiefwasserhafen an der Deutschen Bucht.

1998 - Der britische Vickers-Konzern entscheidet sich für das Kauf-Angebot von BMW zur Übernahme der britischen Nobelmarke Rolls-Royce. Neben BMW hatten sich auch der Volkswagen- Konzern und zwei britische Gruppen beworben.

1981 - US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

1978 - Als erster westlicher Regierungschef seit der internationalen Anerkennung der DDR trifft der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) zu einem offiziellen Besuch in der DDR ein.

1968 - Die tschechoslowakische Nationalversammlung wählt Ludvík Svoboda als Nachfolger des moskautreuen Antonín Novotný zum Staatspräsidenten.

1936 - Das Luftschiff LZ 129 "Hindenburg" startet von Friedrichshafen zu seinem ersten Transatlantik-Flug nach Rio de Janeiro (Brasilien).

GEBURTSTAGE

1968 - Patrick Bach (50), deutscher Schauspieler (Fernsehserien: "Die Wache", "Anna")

1968 - Céline Dion (50), kanadische Sängerin ("My Heart Will Go On")

1948 - Eddie Jordan (70), irischer Formel-1-Teamchef, Chef des Rennstalls "Jordan Grand Prix" 1991-2004

1943 - Wolfgang Ohler (75), deutscher Richter und Schriftsteller ("Blindschuss")

1818 - Friedrich Wilhelm Raiffeisen, deutscher Reformer und Kommunalbeamter, Genossenschaftsgründer, gest. 1888

TODESTAGE

1986 - James Cagney, amerikanischer Schauspieler ("Yankee Doodle Dandy", "Eins, zwei, drei"), geb. 1899

1912 - Karl May, deutscher Schriftsteller ("Winnetou", "Durchs wilde Kurdistan"), geb. 1842