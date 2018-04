Leipzig (dpa) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Zudem wurde eine Leiche in dem ausgebrannten Gebäude entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht bei dem Feuer von Brandstiftung aus. Bei dem Brand in der Nacht wurden mehr als ein Dutzend Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Aus dem überwiegend von Ausländern bewohnten Gebäude wurden nach aktuellen Angaben 34 Menschen gerettet. Das Feuer war im Treppenhaus ausgebrochen und breitete sich schnell aus.

