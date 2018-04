Berlin (dpa) - Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothee

Bär, verspricht für die nahe Zukunft Gratis-WLAN in allen Bundesbehörden und nachgelagerten Behörden. "Die jungen Leute erwarten das doch: Auf dem Amt, im Geschäft, im Restaurant. Zudem will die Digitalministerin bis 2021 dafür sorgen, dass

Dienstleistungen wie Autozulassungen und Wohnsitz-Ummeldungen

digital möglich sind. "Alle Behörden müssen alle Dienstleistungen auch digital anbieten – rund um die Uhr", so Bär.

