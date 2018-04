Tokyo (dpa) - Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will Mitte des Monats mit US-Präsident Donald Trump über die angekündigten Erhöhung von US-Zöllen sprechen. Außerdem soll es bei dem Termin in Florida auch um das umstrittene Atom-und Raketenprogramm Nordkoreas gehen. Er werde sich vom 17. bis 20. April in dem US-Bundesstaat aufhalten, sagte Abe bei einer Regierungssitzung. Wann genau er Trump treffen wird, wurde nicht bekannt.

