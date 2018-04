Offenbach (dpa) - Mit wechselhaftem Wetter macht der April in den kommenden Tagen seinem Ruf als launischer Monat alle Ehre. Nach milden Temperaturen muss ab morgen mit Abkühlung, Gewittern und der einen oder anderen "kalten Dusche" gerechnet werden, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Die Kaltfront des Tiefs "Gabi" durchquert Deutschland von West nach Ost. Vor allem in der Osthälfte muss mit starken Gewittern gerechnet werden. Dabei ist lokal Starkregen möglich, auch zu Hagelschauern und Sturmböen kann es kommen. Mit schlagartiger Wetterberuhigung rechnen die Meteorologen am Freitag.

