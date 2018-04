Essen (dpa) - Die Essener Tafel nimmt künftig wieder Ausländer als Neukunden auf. Dies hat der Vorstand des Trägervereins am Dienstag beschlossen. Dies trete am Mittwochnachmittag in Kraft, sagte der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor.

