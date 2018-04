Washington (AFP) China hat die von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Solche einseitigen und protektionistischen Aktionen" verletzten grundlegende Prinzipien und Werte der Welthandelsorganisation, erklärte die chinesische Botschaft in den USA am Dienstag. Das Vorgehen der USA diene weder den chinesischen noch den US-Interessen und "noch weniger den Interessen der Weltwirtschaft". In Einklang mit chinesischem Recht behalte sich Peking "entsprechende Maßnahmen von gleichem Ausmaß" vor.

