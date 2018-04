Peking (AFP) Chinas Raumstation "Tiangong-1" ist über dem Südatlantik in die Erdatmosphäre eingetreten. Das acht Tonnen schwere Weltraumlabor sei dabei "größtenteils" verglüht, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde CMSEO am Montag in Peking mit. Die übrigen Teile werden demnach ins Meer stürzen.

