Berlin (AFP) In der aktuellen Grippesaison wurden bislang rund 300.000 Erkrankungsfälle gemeldet. Insgesamt 971 Todesfälle wurden in Zusammenhang mit einer Influenza bekannt, wie aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hervorgeht. Die Mehrheit der Gestorbenen (87 Prozent) war demnach 60 Jahre oder älter. Mehr als 51.000 Patienten mussten zudem mit der Diagnose Grippe ins Krankenhaus.

