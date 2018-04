Lübeck (AFP) Im schleswig-holsteinischen Heiligenhafen beschäftigen Brandstiftungen an drei Kirchen die Ermittler. Der oder die noch unbekannten Täter hätten in den Nächten auf Montag und Mittwoch jeweils Feuer vor Eingangstüren von Gotteshäusern gelegt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Lübeck mit. Dabei seien Häufchen aus Abfall und Zeitungspapier angezündet worden.

