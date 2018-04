Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat Israelis und Palästinenser nach den blutigen Zusammenstößen im Gazastreifen zur Mäßigung aufgerufen. Die Beteiligten müssten alles "unterlassen, was eine weitere Eskalation hervorrufen und erneut Menschen gefährden würde", forderte das Auswärtige Amt am Samstag in Berlin. Die Bundesregierung sei "äußerst besorgt" über die Entwicklung.

