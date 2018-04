Berlin (AFP) Der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft in Deutschland soll nach dem Willen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) spätestens 2021 beendet werden. "Wir müssen den Einsatz von Glyphosat in dieser Legislaturperiode beenden", sagte Schulze der "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe).

