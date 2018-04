Hamburg (AFP) Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hat einen unkritischen Umgang mit Antibiotika unter jungen Erwachsenen beklagt. Im vergangenen Jahr habe in dieser Altersgruppe fast jeder Zweite entsprechende Wirkstoffe verschrieben bekommen, berichtete die DAK am Dienstag in Hamburg unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage. In vielen Fällen seien die Verordnungen "fragwürdig".

