Todendorf (AFP) Im Rahmen der Verteidigungskooperation zwischen Berlin und Den Haag wird eine Flugabwehrraketengruppe der Bundeswehr unter niederländisches Kommando gestellt. Von Mittwoch an untersteht die Gruppe im schleswig-holsteinischen Todendorf dem bodengestützten Flugabwehrkommando in Vredepeel nahe der Grenze zu Deutschland, wie die Bundeswehr erklärte. Die Soldaten bleiben aber in Deutschland stationiert.

