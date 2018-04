Neubrandenburg (AFP) Aus einem Luftfahrtmuseum in Lärz in Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte diverse Devotionalien aus der Nazizeit gestohlen. Die Diebe hätten sich zwischen Sonntag und Dienstag Zugang zum Museum verschafft und verschiedene Möbel aufgebrochen, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Mittwoch mit. Gestohlen wurden demnach zwei Netzkopfhauben, drei Uniformjacken und eine Sammeldose mit der Aufschrift "Winterhilfswerk" aus der Nazizeit sowie zwei halbe Flugpropeller und eine Flughaube.

