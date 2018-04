Madrid (AFP) In Spanien sind am Mittwoch drei Begleiter des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont festgenommen worden. Bei zwei Verdächtigen handele es sich um katalanische Polizisten, teilte die spanische Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie sollen Puigdemont im Auto begleitet haben, als dieser am Sonntag in Deutschland festgenommen wurde. Ihnen werde vorgeworfen, einem "Kriminellen Unterschlupf gewährt zu haben".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.