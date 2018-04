Berlin (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat von der Politik mehr Engagement bei der Armutsbekämpfung gefordert. In einem Land, in dem das private Geldvermögen auf 5,8 Billionen Euro angestiegen sei, "dürfen wir es nicht zulassen, dass Schwache gegen Schwache ausgespielt werden, sondern müssen einen sozialen Ausgleich finden, der den Zusammenhalt und das Miteinander stärkt", sagte Bedford-Strohm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

