München (AFP) In seiner Karfreitagspredigt hat der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, an das Leid vieler Menschen weltweit erinnert. Der bayerische Landesbischof nannte etwa die Christen in vielen Ländern, die "nur wegen ihres Bekenntnisses an Leib und Leben bedroht werden". Bedford-Strohm erwähnte in seiner Predigt in der Münchner St. Matthäuskirche zudem Verfolgte, die sich "in ihren Ländern für die Menschenwürde, für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen".

