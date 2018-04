Freiburg (AFP) Fast sieben Wochen nach seiner Flucht aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Baden-Württemberg ist ein wegen versuchten Totschlags verurteilter Mann in Rumänien festgenommen worden. Der Mitte Februar aus der Psychiatrie in Emmendingen entkommene Straftäter habe sich "offensichtlich unter dem Eindruck des hohen internationalen Fahndungsdrucks" am Montag gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Freiburg mit. "Seine schnellstmögliche Auslieferung nach Deutschland zur weiteren Strafvollstreckung" sei beantragt worden.

