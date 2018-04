Essen (AFP) Nach dem vorübergehenden Aufnahmestopp für Ausländer will die Essener Tafel neue Regeln bei der Aufnahme von Neukunden in Kraft setzen. Der Vorstand der Tafel habe am Dienstag eine "neue Regelung" beschlossen, sagte der Vorsitzende des Vereins, Jörg Sartor, der Nachrichtenagentur AFP. Einzelheiten der Neuregelung und die damit womöglich verbundene Aufhebung des Aufnahmestopps für Ausländer nannte Sartor allerdings nicht.

