Brüssel (AFP) Das EU-Parlament hat die umstrittene Ernennung von Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission scharf kritisiert. Der Spitzenbeamte sei in einer "putschartigen Aktion" befördert worden, hieß es in einem am Mittwoch verabschiedeten Resolutionsentwurf des Haushaltskontrollausschusses. Dabei seien die Grenzen des Rechts "gedehnt und möglicherweise sogar überdehnt" worden.

