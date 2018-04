Washington (AFP) Unter dem Druck des Datenskandals hat Facebook am Mittwoch Schritte zum besseren Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer angekündigt. In den kommenden Wochen sollten Maßnahmen ergriffen werden, um den Facebook-Nutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre zu ermöglichen, teilte der Internet-Konzern mit. In dem Datenskandal waren von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern Daten abgeschöpft worden, um diese für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump zu nutzen.

