Berlin (AFP) Die Hessen zahlen einem "Focus"-Bericht zufolge pro Kopf bisher am meisten in den aktuellen Länderfinanzausgleich ein. Die Auswertung von Daten des Bundesfinanzministeriums habe ergeben, dass jeder Hesse seit 1995 im Durchschnitt 7291 Euro in den Topf eingezahlt habe, berichtete das Magazin in seiner neuen Ausgabe. Insgesamt überwies das Bundesland im Zeitraum 1995 bis 2017 rund 45,3 Milliarden Euro.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.