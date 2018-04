Berlin (AFP) Die bisherige "Focus Online"-Journalistin Martina Fietz wird stellvertretende Regierungssprecherin. Fietz ersetzt den langjährigen Vize-Sprecher Georg Streiter und tritt ihren neuen Job am 16. April an, wie das Bundespresseamt am Donnerstag mitteilte. Sie ergänzt das Sprecherteam mit Regierungssprecher Steffen Seibert und Vize-Sprecherin Ulrike Demmer.

