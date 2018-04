Berlin (AFP) Über die Ostertage erwartet die Friedensbewegung wieder tausende Teilnehmer zu ihren traditionellen Protestveranstaltungen. In mehr als 90 Städten sind Ostermärsche geplant. Ostermärsche gibt es seit mehr als 50 Jahren. Am Karfreitag 1958 versammelten sich zum ersten Mal rund 10.000 Menschen in London, um für atomare Abrüstung zu demonstrieren. Rund die Hälfte von ihnen brach damals zum 80 Kilometer entfernten Atomforschungszentrum Aldermaston auf; 700 Friedensbewegte hielten bis zum Ziel durch.

