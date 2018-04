Rom (AFP) Die Polizei in Italien hat Medienberichten zufolge am Donnerstag fünf mutmaßliche Kontaktleute des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Agi berichtete, ist unter den Verdächtigen ein Tunesier aus Latina südlich von Rom, der den Ermittlern zufolge vorhatte, Amri gefälschte Ausweispapiere für seine Flucht zu besorgen. Weitere Razzien gab es demnach in Rom, Caserta, Neapel, Matera und Viterbo.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.