Berlin (AFP) Nach einem illegalen Autorennen in Berlin hat ein Raser auf der Flucht eine Polizeistreife gerammt und eine Beamtin verletzt. Der 37-jährige VW-Fahrer überfuhr am Samstagabend mehrere rote Ampeln und schaltete zwischenzeitlich sogar das Licht aus, um der Polizei zu entkommen. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Mann im Stadtteil Spandau gestellt und vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

