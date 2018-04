Wiesbaden (AFP) Eine 19-Jährige und ein 34-Jähriger haben sich in Wiesbaden ein illegales Autorennen geliefert - teils mit Tempo 140. Nach Angaben der Polizei machten die BMW-Fahrerin und der Golf-Fahrer am Montagabend die Innenstadt von Wiesbaden unsicher, fuhren dicht auf, wechselten in riskanter Weise die Fahrstreifen und brachten andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.