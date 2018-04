Bonn (AFP) Anlässlich der jüngsten Fälle von religiösem Mobbing an Schulen haben säkulare Immigrantenverbände einen Neuanfang in der Islampolitik gefordert. Es sei an der Zeit, jede Zusammenarbeit mit Vertretern des politischen Islam in Deutschland zu beenden, erklärte der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland (Bagiv), Ali Ertan Toprak, am Donnerstag.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.