Berlin (AFP) Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat die Sicherheitsbehörden zum Schutz in Deutschland lebender türkischer Journalisten aufgerufen. "Es ist zu befürchten, dass der türkische Geheimdienst auch in Deutschland das vollendet, was zuvor an rechtsstaatlichen Hürden scheitert", warnte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall am Dienstag.

