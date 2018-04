München (AFP) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, ruft in seiner Osterbotschaft zum steten Engagement für eine freie Gesellschaft auf. "Dazu braucht es viele Menschen, die ihre Freiheit verantwortlich und überzeugend leben", sagte der Erzbischof von München und Freising laut vorab verbreitetem Manuskript am Ostersonntag im Münchner Liebfrauendom. Ein solches Miteinander "in einer Kultur der Freiheit ist kein Selbstläufer, es braucht täglichen Einsatz."

