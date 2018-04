Saarbrücken (AFP) Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hält die gesetzlich Versicherten für besser versorgt als Privatpatienten. In der gesetzlichen Krankenversicherung gebe es "sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Behandlung und an ihren Nutzen", sagte die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Doris Pfeiffer, der "Saarbrücker Zeitung" vom Dienstag. "Privatversicherte dagegen bekommen auch Leistungen, die nicht notwendig sind und sie möglicherweise auch unnötig belasten."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.