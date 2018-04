Mainz (AFP) Die Polizei glaubte zunächst an einen Aprilscherz: Am frühen Sonntagmorgen gegen vier Uhr wählte ein Mann den Notruf, weil er in einem Pub in der Mainzer Innenstadt eingeschlossen wurde. Den Beamten schilderte der 32-Jährige, dass er auf der Toilette eingeschlummert sei und die Schließung des Lokals verschlafen habe.

