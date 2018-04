Berlin (AFP) Die Linken-Innenpolitikerin Ulla Jelpke hält das Neonazi-Aussteigerprogramm des Bundesverfassungsschutzes für gescheitert. "Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten sollten ausschließlich zivilgesellschaftlich betrieben werden. Sie gehören nicht in die Hände des Verfassungsschutzes", kritisierte Jelpke. Nach am Dienstag bekannt gewordenen Regierungsantworten auf Linken-Anfragen begleitete der Verfassungsschutz seit 2011 insgesamt 114 Ausstiege von Rechtsextremen aus der Szene. Das Aussteiger-Programm Exit gab seit dem Jahr 2000 dagegen 697 erfolgreiche Ausstiege an.

