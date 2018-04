New York (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat ein entschiedenes Vorgehen gegen Missbrauch durch UN-Soldaten gefordert. Blauhelmsoldaten hätten bisweilen "durch sexuellen Missbrauch und Ausbeutung genau jene Menschen im Stich gelassen, die sie zu beschützen geschworen hatten", sagte Maas am Mittwoch in einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zur Zukunft der Friedensmissionen in New York. "Das ist inakzeptabel."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.