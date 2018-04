Frankfurt/Main (AFP) Ermittler haben in Bayern ein Waffenversteck in einem Erdloch ausgehoben. Ein 54-Jähriger hatte dort im Garten seines Wohnhauses im Landkreis Schwandorf mehrere Waffen und Munition gehortet, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag mitteilten. In einer vergrabenen Kiste fand die Polizei bei einer Durchsuchung am Dienstag zwei halbautomatische Pistolen, einen Revolver und rund 300 Patronen.

