Straßburg (AFP) Der wegen des Todes seiner Stieftochter Kalinka in Frankreich inhaftierte Deutsche Dieter Krombach bleibt vorerst im Gefängnis: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erklärte seine Beschwerde gegen die Verurteilung in Frankreich am Donnerstag für unzulässig. Das Recht, nicht zwei Mal wegen derselben Tat verurteilt zu werden, gelte nur in einem Staat. In einem anderen Land könne es durchaus ein gegensätzliches Urteil geben, erklärte das Gericht.

