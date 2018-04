Moskau (AFP) Die russische Regierung hat Polen eine "zunehmende Militarisierung" vorgeworfen, nachdem das Land den Kauf von Patriot-Abwehrraketen aus den USA bekannt gegeben hatte. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach am Donnerstag in Moskau von einer "Bedrohung von Russlands nationaler Sicherheit". Warschau trage mit steigende Wehrausgaben und der Modernisierung seiner Streitkräfte zur "Destabilisierung der militärischen und politischen Lage in Europa" bei.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.