Minden (AFP) Knapp eine Woche nach einem Säureangriff auf offener Straße im nordrhein-westfälischen Minden befindet sich der mutmaßliche Täter in einer psychiatrischen Fachklinik. Der Mann soll bei der Attacke auf eine 44-jährige Frau am Mittwoch vergangener Woche 30-prozentige Salzsäure verwendet haben, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.

