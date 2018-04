Berlin (AFP) In Berlin ist eine Angestellte der Handwerkskammer offenbar nur knapp einem Anschlag durch eine Paketbombe entgangen. "Eine Mitarbeiterin hat ein Päckchen gefunden und beim Öffnen Drähte festgestellt", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die alarmierte Polizei habe tatsächlich sprengfähiges Material in dem Paket festgestellt. "Wäre es explodiert, wäre es geeignet gewesen, den Öffnenden zu verletzen", sagte die Sprecherin.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.