Ludwigsburg (AFP) Einen illegalen Transport von fast hundert Hundewelpen und mehr als 20 Katzen hat die Polizei in Baden-Württemberg auf der Autobahn 8 gestoppt. Die 93 jungen Hunde und 21 Katzen sollten offenbar von der Slowakei nach Spanien transportiert werden, wie die Polizei in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte. Die beiden 22 Jahre alten Fahrer hatten demnach entsprechende EU-Impfpässe dabei.

